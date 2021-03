Scandinavische Groninger protesteert tegen WK voetbal bij ambassade Qatar

Het Noorse voetbal keerde zich in de afgelopen weken steeds sterker tegen deelname van het Noorse elftal aan het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Ook de in Groningen geboren en woonachtige Magne Langejan, weliswaar van Zweedse en Noorse afkomst, schaart zich achter de Noorse clubs.



Vier dagen geleden keerde het grootste gedeelte van leden van Rosenborg BK zich tegen de deelname van het Noorse elftal aan het WK. Eerder stelden ook Strømsgodset, Viking, Brann en Tromsø dat ze liever zien dat Noorse elftal niet naar Qatar vertrekt, omdat de mensenrechten van de bouwers van de stadions systematisch zouden worden geschonden.

Langejan schaart zich achter de Noorse clubs en demonstreerde maandag zo’n vijf uur lang voor de ambassade van Qatar in Den Haag. “Meer dan 6500 arbeiders zijn omgekomen door de vreselijke omstandigheden waarmee ze te maken hebben”, aldus Langejan.

Ook de KNVB moet volgens Langejan uitspreken tegen het WK en actie ondernemen: “Kom op voor het voetbal, maar ook vooral voor mensenrechten!”

Yesterday I demonstrated from around 09:00-14:45 outside the embassy of qatar to raise awareness and to fight against the World Cup 2022. More than 6500 workers have died due to the horrible conditions they are dealing with. Stand up for football, and especially for Human rights! pic.twitter.com/PDYpXtT41m

— Magne Langejan (@MLangejan) March 9, 2021