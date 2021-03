Rutte over kerncentrale: “Volgens mij is Groningen nu geschrapt van het lijstje”

nieuws

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

Premier Mark Rutte is teruggekomen op zijn uitspraak dat een kerncentrale wel in de provincie Groningen zou kunnen komen. Dat zei hij donderdagochtend in het NPO Radio 1 Journaal.

VVD-er Rutte deed zijn uitspraak in het RTL Verkiezingsdebat afgelopen zondag. De uitspraak dat er wel draagvlak voor een kerncentrale in Groningen zou zijn schoot bij veel Groningers en Groningse politici in het verkeerde keelgat. In gesprek met Jurgen van den Berg van NPO Radio 1 neemt hij zijn woorden nu terug.

“Over Groningen. Mijn punt was eigenlijk: Als je zou besluiten tot de bouw van een kerncentrale, dan moet er draagvlak zijn. En toen ze mij vroegen: waar denk je dat dat draagvlak zou kunnen zijn, dacht ik aan Groningen. Maar dat heb ik een beetje verkeerd ingeschat. Dus volgens mij is Groningen nu geschrapt van het lijstje”, aldus de VVD-lijsttrekker bij NPO Radio 1.

“Een kerncentrale komt niet in Groningen”, zegt @markrutte van de @VVD. Zijn opmerking tijdens het RTL-Verkiezingsdebat dat er in de provincie draagvlak zou zijn, ziet hij nu als een “verkeerde” inschatting #r1jn #TK21 #verkiezingen pic.twitter.com/aJPXbzo0Jt — NPO Radio 1 (@NPORadio1) March 4, 2021