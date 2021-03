Rutte: “Besmettingen stabiel maar op een te hoog niveau, vanaf Pasen mogelijk meer ruimte”

nieuws

Er zijn voorlopig nog geen versoepelingen mogelijk van de coronamaatregelen. Mochten de besmettingen teruglopen dan is er vanaf Pasen wel meer ruimte mogelijk. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte (VVD) maandagavond laten weten op een persconferentie.

“Als de verwachtingen uitkomen dan is iedereen in de zomer in ieder geval één keer gevaccineerd”, vertelt Rutte. “Dat zal het moment zijn om grote stappen te kunnen zetten in de richting van het normale leven. Het zal betekenen dat dan nog niet alles mag en kan. Het klinkt onwerkelijk, maar we mogen daar nu wel langzaam van uit gaan. Corona zal onder ons blijven, maar zal niet meer allesbepalend zijn. Dat is al over vier maanden, en ja, dat is ook pas over vier maanden. Als ik met mensen spreek over de impact van de coronamaatregelen dan is het volstrekt duidelijk dat we de lockdown niet nog vier maanden vol kunnen houden. Daarom moeten we ons steeds blijven afvragen wat kan er nu wel, wat kan er op een verantwoorde manier, en onder welke voorwaarden. Dat is de hoofdvraag geweest in de overleggen die we de afgelopen dagen gehad hebben.”

“Niet verstandig om nu versoepelingen aan te kondigen”

“Twee weken hebben we al risico’s genomen met het openen van de contactberoepen en het voortgezet onderwijs. We zien dat de besmettingen en de ziekenhuisopnames op dit moment stabiel zijn, maar nog altijd op een te hoog niveau liggen. Ondertussen zien we ook dat het lastig is om de basisregels vol te houden. Het Outbreak Management Team, het OMT, adviseert dat het nu niet verstandig is om nu nieuwe versoepelingen aan te kondigen. En dat advies volgen we op. Wel gaan we een paar correcties uitvoeren omdat gebleken is, dat dit logisch is.”

Kantelpunt nadert

“Daarnaast wil ik onderstrepen hoe ongelofelijk goed en hoe hard er gewerkt wordt in alle sectoren om straks weer verantwoord te kunnen openen. Overal liggen er plannen klaar of zijn die vergaand in de maak. Het is een perspectief dat we allemaal nodig hebben. Het water staat mensen en ondernemers aan de lippen, de nood is hoog, de reserves zijn op. Maar het kantelpunt nadert dat het vaccin de overhand krijgt en we het virus er onder gaan krijgen. Om iedereen te helpen verruimen we de steunpakketten om ondernemers langer te helpen.”

Avondklok

Het kabinet heeft besloten dat de coronamaatregelen, inclusief de avondklok verlengd wordt tot en met 30 maart. Volgens het kabinet is gebleken dat het effect van de klok bijdraagt in het naar beneden drukken van het aantal besmettingen. Een uitzondering gaat gelden voor de Tweede Kamerverkiezingen die op 15, 16 en 17 maart aanstaande gehouden worden. Mensen die dan na 21.00 uur nog op straat zijn, maar aan kunnen tonen dat ze een stem hebben uitgebracht op een stembureau, krijgen dan geen bekeuring. Stembureauvrijwilligers zullen een bewijs krijgen van hun gemeente.

Negatief reisadvies blijft van kracht

Vakanties naar het buitenland blijven voorlopig onmogelijk. Op dit moment geldt voor alle landen een oranje kleur. Dit betekent dat alleen essentiële reizen zijn toegestaan. Het kabinet heeft besloten dat het negatieve reisadvies verlengd wordt tot donderdag 15 april. Bij de volgende persconferentie, over twee weken, komt er meer duidelijkheid over de komende zomer.

Zwemmen en sporten

Wel worden er vanaf komende week wat correcties toegepast op de huidige maatregelen. Zo zal het vanaf dinsdag 16 maart voor kinderen tot en met 12 jaar weer mogelijk zijn om zwemlessen te volgen en om hun zwemdiploma’s te halen. Ook komt er vanaf 16 maart meer ruimte om buiten te sporten. Tot nu toe mogen mensen tot 27 jaar buiten sporten, vanaf 16 maart mag iedereen buiten sporten. “We zijn de afgelopen maanden miljoenen coronakilo’s aangekomen. Samen sporten is goed voor de geestelijke volksgezondheid. Daarom hebben we besloten dat er maximaal 4 mensen samen mogen sporten, op anderhalve meter afstand, georganiseerd door een sportaccommodatie.” Daarnaast wordt de bezoekregeling in verpleeghuizen versoepeld. Bewoners die volledig gevaccineerd zijn mogen straks twee gasten per dag ontvangen.

Winkels

Ook komt er iets meer ruimte voor grote winkels. “Op dit moment geldt de regel dat er twee klanten per verdieping welkom zijn. We hebben gezien dat deze norm in sommige gevallen te grof is. Daarom kiezen we voor een andere manier. Vanaf dinsdag 16 maart verandert er voor kleine winkels met een oppervlakte tot 50 vierkante meter niets. Winkels groter dan 50 vierkante meter mogen 1 klant per 25 vierkante meter ontvangen, met een maximum van 50 klanten. De tijdslots van 10 minuten blijven gelden, en ook het maken van een afspraak blijft van kracht.”

Pasen

Het kabinet is wel bezig met de voorbereidingen op een aantal versoepelingen die eind maart doorgevoerd gaan worden. Belangrijk is wel dat het aantal coronabesmettingen dan verder af gaat nemen. Mochten de besmettingen dan afgenomen zijn dan zullen als eerste versoepelingen doorgevoerd worden voor het hoger onderwijs en een verdere opening van de detailhandel. Vanaf Pasen zullen dan ook de terrassen open kunnen.

De volgende persconferentie is op 23 maart.