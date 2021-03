RUG stevent af op ‘drama’ door hoog aantal aanmeldingen; geen onderwijs op afstand meer

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De Rijksuniversiteit Groningen wil het komende collegejaar geen onderwijs op afstand meer aanbieden, door een aantal fysieke hoor- en werkcolleges verplicht te maken. Volgens de UKrant neemt de universiteit deze maatregelen om het aantal inschrijvingen terug te dringen.

De RUG heeft nu al 25 procent meer vooraanmeldingen binnen dan vorig jaar. Volgens rector magnificus Ciska Wijmenga kan de universiteit deze grote toestroom niet aan.

Studenten die in Groningen studeren, moeten daarom ook fysiek aanwezig zijn in Groningen. Althans, dat wil de universiteit. Want in principe kan de RUG nog niemand verplicht stellen aanwezig te zijn bij fysieke colleges. Daarvoor moet het Onderwijs- en Examenreglement worden aangepast

Of alle studenten die een vooraanmelding hebben gedaan ook daadwerkelijk naar Groningen komen, is nog maar de vraag. De Brexit zorgt ervoor dat studenten, die eigenlijk in het VK willen studeren, voor de zekerheid ook een aanmelding naar Groningen hebben gestuurd. Ook bestaat de kans dat veel studenten, door de coronacrisis, kiezen voor een tussenjaar.