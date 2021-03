RuG stelt komende week 650 studieplekken beschikbaar voor studeren op afspraak

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, stelt vanaf komende week 650 studieplekken beschikbaar die gebruikt kunnen worden door alle studenten. Voor de studieplekken moet wel gereserveerd worden. Dat zegt voorzitter Rozemarijn Gierkink van lijst Calimero.

Hoi Rozemarijn! Wat is er precies besloten?

“Er komen vanaf komende week 650 studieplekken beschikbaar waar studenten gebruik van mogen maken. In de afgelopen weken waren er ook al studieplekken beschikbaar, maar deze konden alleen gebruikt worden door kwetsbare studenten. Kwetsbare studenten krijgen in het nieuwe systeem nog wel voorrang, maar ook andere studenten mogen er gebruik van maken. Afgelopen woensdag, bij de grote demonstratie op de Vismarkt, werd overigens door de voorzitter van het CvB van de RuG gezegd dat het om 650 extra studieplekken gaat, maar dit is niet zo.”

Jullie zijn blij hè?

“Ja, absoluut. We hebben hier sinds half-december hard voor gestreden. Voor de duidelijkheid, als Calimero zijn we niet tegen de coronamaatregelen. We vinden het heel belangrijk om kwetsbare mensen te beschermen. Maar voor studenten zit de samenleving nu teveel op slot. Als ik naar mijn eigen situatie kijk, sinds vorig jaar maart heb ik niet meer in de collegebanken gezeten. Ik woon in een studio, en daar volg ik mijn studie. Gelukkig heb ik een vriend, zodat ik gelukkig wat sociale interactie heb, maar ik ken studenten die ontzettend eenzaam zijn. Of studenten die met zestien man in een studentenhuis zitten waar ze niets kunnen omdat het er te onrustig is en men te maken heeft met stapelquarantaine.”

Waar kunnen de studenten vanaf komende week terecht?

“Het gaat om ongeveer tweehonderd plekken in de Universiteitsbibliotheek, de UB. Daarnaast gaan zes faculteiten open waar dit momenteel nog twee zijn.

Nu klinkt 650 als heel veel, maar jij en ik weten ook dat er in Groningen veel meer studenten rond lopen. Is dit dan niet een druppel op de welbekende gloeiende plaat?

“Zo kun je dat zien. Maar ik denk dat je ook moet kijken naar het gegeven. En dat gegeven is dat er nu geopend wordt voor niet-kwetsbare studenten. Ik denk dat het een hele grote stap is dat de deur open gaat. En het is ook een stap die de komende tijd verder uitgebreid kan worden. En, ik heb het over niet-kwetsbare studenten, maar in mijn beleving zijn op dit moment alle studenten kwetsbaar. Wat ik al zei, studenten hebben het zwaar en raken hun motivatie kwijt. Iedereen zit er door heen, waarbij de avondklok een hevige maatregel is voor iedereen.”