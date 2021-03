RUG-onderzoekers krijgt beurs van anderhalf miljoen euro voor onderzoek naar genetische mutaties

nieuws

Foto: Henry via Pixabay.com

Professor dr. Lude Franke, hoogleraar Functional Genomics van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG, heeft een Vici-beurs van 1,5 miljoen gekregen voor de ontwikkeling van een nieuwe onderzoekslijn naar genetische mutaties en hun relatie tot ziektebeelden.

“Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk een Vici-subsidie is om ongebonden wetenschappelijk onderzoek te doen”, vertelt een opgetogen Cisca Wijmenga, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. “In dit geval ben ik extra trots op Lude. Hij was jaren geleden een van mijn meest creatieve en innovatieve promovendi. Dit is een prachtige kroon op zijn werk.”

Franke gaat de financiering gebruiken om onderzoek te doen naar genetische mutaties. Zo wordt kanker vaak veroorzaakt door mutaties die tijdens het leven ontstaan, terwijl andere ziekten worden veroorzaakt door genetische veranderingen die van ouder op kind zijn doorgegeven. Franke wil, doormiddel van zogenaamde ‘gen-netwerken’, te weten komen of er een overkoepeld principe bestaat dat deze verschillende soorten mutaties verenigt.