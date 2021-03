RUG breidt aantal studieplekken voor kwetsbare studenten uit

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De Rijksuniversiteit Groningen gaat het aantal studieplekken voor kwetsbare studenten deze week uitbreiden. In totaal zijn er nu 410 plekken beschikbaar op verschillende locaties in de Stad.

Het aantal studieplekken in de Universiteitsbibliotheek wordt uitgebreid naar 210. In het Heymansgebouw zijn nu 50 studieplekken. Aan de Oude Boteringestraat 18 kunnen nu 75 kwetsbare studenten terecht, net als in het Duisenberggebouw. In de Berbouilliborg zijn 25 studieplekken beschikbaar.

Studenten die in aanmerking komen voor een van deze plekken krijgen, na toewijzing door een studieadviseur, meer informatie over de procedure.