Rood potlood kleurt zwart bij verkiezing Tweede Kamer

nieuws

Foto: PXHere.com (CC 0.0)

Bij de verkiezingen deze week doken in Groningen bij twee stembureaus potloden op die grijs of zwart kleurden. Dat kan bij niet tijdige ontdekking tot ongeldige stemmen leiden.



Na een verkiezing wordt een verslag gemaakt van klachten bij de stemming en telling. In Groningen telt dit verslag over de Tweede Kamerverkiezing van 2021 veertien pagina’s.

Er waren meerdere meldingen dat er geen kieslijsten bij de mensen thuis bezorgd waren. Een voorzitter van een stembureau was te laat wegens verslapen. Enkele keren was er onduidelijkheid over volmachten. En er waren potloden in omloop die grijs of zwart schreven, wat mogelijk heeft geleid tot ongeldige stemmen.

Enkele opmerkingen uit het verslag:

‘Bewoners van Zonnelaan 8 krijgen het advies om te stemmen aan de Eikenlaan, terwijl het stembureau op Zonnelaan 8 zit’.

‘Kiezer wou plaatjes bij de namen’.

‘De toegangsverlening na 18:00 is een aandachtspunt. De deuren gaan dicht i.v.m. veiligheid. Bij de 1e deur moet je aanbellen en gaat dan open en de 2e deur ging steeds dicht en kon enkel met een stoel voor de sensor open blijven. Dat moet anders kunnen’.

‘Het stemlokaal is koud en vies. Mensen vinden het stinken en komen niet binnen i.v.m. allergie. Leden moeten verplicht kleding wassen. Toiletten goor’.

‘De eerste kiezer heeft met een grijs potlood gestemd. Het hokje is daarna rood gekleurd’.

‘In één van de stemhokjes was een verkeerd potlood neergelegd. Was een rood potlood maar met zwarte stift. Eén van de kiezers meldde het. Die heeft alsnog met rood ingekleurd. Het is helaas mogelijk dat toch een aantal stemmen ongeldig is’.

‘Rekenmachine doet het niet, blijft op 0 staan’.

Het hele verslag staat hier.