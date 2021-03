Rode Kruis zoekt tachtig extra EHBO’ers voor nieuwe vaccinatielocaties

nieuws

De wachtrij bij de vaccinatielocatie in MartiniPlaza - Foto: Veiligheidsregio Groningen

Omdat het aantal vaccinatielocaties in Groningen en Drenthe de komende weken flink wordt uitgebreid, is het Rode Kruis op zoek naar zo’n tachtig extra EHBO’ers uit de provincies.

Na een vaccinatie moet men 15 minuten wachten. In deze periode moeten de EHBO’ers de gevaccineerde in de gaten houden en eerste hulp bieden als er iets niet goed gaat. Het Rode Kruis biedt ook vervoer aan voor mensen die niet zelf naar de vaccinatielocatie kunnen komen.

De medewerkers van het Rode Kruis zijn normaal gesproken allemaal vrijwilligers, maar in deze uitzonderlijke periode krijgen de EHBO’ers betaald als een uitzendkracht.

Wie ook zijn steentje bij wil dragen en beschikt over een actueel EHBO-diploma, kan zich melden bij het Rode Kruis in Drenthe of in Groningen. De EHBO’ers moeten voor langere tijd gemiddeld 8 uur per week beschikbaar te zijn, zowel op werkdagen als in het weekend.