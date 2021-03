Robert Tinga maakt seizoen af bij Martini Sparks

nieuws

Foto: Martini Sparks

Robert Tinga en Ed Poelstra maken het seizoen af als hoofd- en assistent-coach bij de basketbalsters van Martini Sparks.

Afgelopen zaterdag stapte Klaas Stoppels op wegens gebrek aan chemie met de speelsters. Dat gebeurde na de elfde nederlaag op rij van Martini Sparks. De Groninger vrouwen staan puntloos laatste in de basketball league.

Tinga was assistent-trainer onder Stoppels en Poelstra was op invalbasis betrokken bij het team. Woensdag is voor hen de eerste klus als Martini Sparks in Haren tegen Den Helder speelt.