RIVM: “Effecten versoepelingen over drie weken te zien, wacht met verdere versoepelingen”

Foto: U.S. Secretary of Defense via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Het is verstandig om in ieder geval nog drie weken te wachten met het verder versoepelen van coronamaatregelen. Dat zegt het RIVM dinsdagavond in een gesprek met nu.nl.

Vorige week maakte demissionair premier Mark Rutte (VVD) bekend dat de maatregelen voorzichtig versoepeld worden. Zo kunnen vanaf deze week middelbare scholen en mbo-scholen weer open en zijn vanaf woensdag de deuren van kappers en andere contactberoepen weer geopend. Het RIVM zegt dat de eerste effecten van deze versoepelingen pas over drie weken zichtbaar zijn. “Dan weet je dus welke kant het op kan gaan”, zegt epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM. “Maar dan weet je nog niet wat het volle effect kan zijn van een maatregel.”

Volgens Van den Hof is het daarom verstandig om te wachten met verdere versoepelingen. Wel zegt de epidemioloog dat de uiteindelijke besluitvorming over de maatregelen bij het kabinet ligt, en niet bij het RIVM. Eerder op de dag liet het RIVM weten dat het niet de goede kant op gaat. Afgelopen week steeg het aantal nieuwe positieve coronatests met 7 procent en steeg het reproductiegetal naar (R 1,14 ). “We zijn er nog steeds van overtuigd dat de derde golf er komt. Maar we weten gewoon niet hoe hoog die gaat worden. Dat komt doordat er veel onzekerheden zijn.” Volgens Van den Hof is de snelheid van het vaccineren één van die onzekerheden.