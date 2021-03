Rekenkamer: ‘Raad moet doelen voor WMO-taken beter in het oog houden’

nieuws

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

De gemeenteraad van Groningen moet zich meer richten op wat er wordt bereikt, binnen de WMO-taken die ze heeft. Dat schrijft de Rekenkamer maandag in een advies aan de raad.

De Rekenkamercommissies van de oude gemeente Groningen deden in 2016 en 2018 al onderzoek naar de sturing van de toenmalige gemeenteraden op de WMO-taken van de gemeente. Dit onderzoek is dit jaar opgevolgd door een nieuw overzicht, waarin werd gekeken wat er van de voorgaande aanbevelingen terecht is gekomen.

De Rekenkamer concludeert dat het college van B&W de raad meer moet informeren over de vraag of gestelde doelen worden bereikt. De raad moet daar ook meer om vragen. B&W moet WMO-cijfers beter duiden door inzicht in ontwikkelingen en de raad helpen bij het sturen op hoofdlijnen, aldus de Rekenkamer.