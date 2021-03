Raadsfracties willen strengere energienormen voor nieuwbouwwoningen in Groningen

nieuws

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks, de Partij van de Arbeid en D66 willen dat de energie- en milieunormen in de gemeente Groningen strenger worden voor de bouw van nieuwe woningen in de gemeente. Daartoe dienden de fracties donderdag een initiatiefvoorstel in bij de gemeenteraad.

Te veel speelruimte voor bouwers

Het huidige bouwbesluit voor de gemeente geeft ontwikkelaars nu nog te veel ruimte om te beknibbelen bij de keuze voor het gebruik van milieuvriendelijke en energiezuinige bouwmaterialen, zo stellen de fractie. Deze BENG-normen (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) zijn niet streng genoeg en daarom moet de gemeente strengere normen opleggen.

Niet compenseren met zonnepanelen

De fracties stellen daarnaast dat in het huidige bouwbesluit te veel wordt gefocust op de aanleg van duurzame energiebronnen. Een gebouw bouwen met betere isolatie is volgens de fracties stukken beter. “Betere isolatie is vanaf een zeker punt duurder dan wat extra zonnepanelen. Daarmee blijft de energievraag van een gebouw uiteindelijk hoger dan nodig is”, zo stellen de fracties.

Geen hogere huren

De bouw van ‘zuinigere’ woningen mag volgens de fracties niet ten koste gaan van de huurprijzen in de gemeente. Een integrale aanpak, die het gebruik van verantwoordde materialen moet verzorgen over hele nieuwe wijken of gebieden, moet daarvoor gaan zorgen.

Pilotprojecten tussen nu en 2025

De nieuwe normen voor woningbouw moeten, als het aan de indienende fracties ligt, vanaf 2025 gaan gelden. De strengere normen moeten daarvoor worden vastgelegd in een speciale ‘Groningse Energie Norm’. Tot die tijd willen de fracties dat de gemeente gaat experimenteren met de bouw van woningen met duurzame materialen en een zo laag mogelijke primaire energievraag in pilotprojecten, verdeeld over tientallen tot enkele honderden woningen.