Raadsfracties willen steun voor ‘genderdiversiteit’ hoger op de agenda

Foto: Ted Eytan via Flickr (CC BY-SA 2.0)

In het kader van de Transgender Zichtbaarheidsdag van aanstaande woensdag gaan de raadsfracties van PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks en 100% Groningen, middels schriftelijke vragen aan het college, meer ondersteuning vragen voor mensen met verschillende, veranderende geslachten.

Woensdag zijn de online logo’s van de fracties getooid in de kleuren van de Transgendervlag.

Ook andere Nederlandse steden doen voor het eerst mee met het initiatief, wat in 2009 is ontstaan in de VS. Zo hijst de gemeente Den Haag voor het eerst de Transgendervlag op het stadhuis, het stadsdeelkantoor in Escamp én de Hofvijver. In Amsterdam onthult stadsdeel Amsterdam Zuid een trap met een luifel in de kleuren van de Transgendervlag.