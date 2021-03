Raadsfracties willen gratis menstruatieproducten in openbare locaties

nieuws

Foto: TitiNicola via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Naast De Voedselbank, de nachtopvang en de vrouwenopvang moeten ook scholen, bibliotheken en andere gemeentelijke instanties gaan zorgen voor gratis menstruatieproducten voor vrouwen. Daarvoor pleiten de gemeenteraadsfracties van de PvdA en 100% Groningen vrijdagmiddag.

Uit onderzoek van Plan International blijkt dat één op de tien Nederlandse vrouwen en meisjes door armoede wel eens producten als wc-papier heeft moeten gebruiken in plaats van menstruatieproducten.

De fracties willen daarom weten of het college bij kan dragen aan het wegnemen van het taboe om te praten over menstruatie en menstruatie-armoede. Het college moet daarnaast gaan zorgen dat ook De Voedselbank, kledingbanken, de nachtopvang en de vrouwenopvang gratis menstruatieproducten gaan aanbieden.

De fracties vragen het college ook om gratis menstruatieproducten aan te bieden via scholen, bibliotheken en gemeentelijke instanties. Ook willen de PvdaA en 100% Groningen dat de gemeente het mogelijk maakt om gratis, of met hoge korting, menstruatiecups aan te bieden via de Stadjerspas.