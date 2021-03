Raadsfracties: ‘Hoe gaat de gemeente de bewoners van ‘bouwput’ Hamplaats helpen?’

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Na de SP en het CDA hebben ook de gemeenteraadsfracties van de Stadspartij en de VVD aan het gemeentebestuur gevraagd om snel met een oplossing te komen voor de bewoners van de Hamplaats in Ten Boer.

De woningen aan de Hamplaats werden vorig jaar gesloopt en daarna herbouwd om ze aardbevingsbestendig te maken. De bewoners konden terecht in tijdelijke woningen. De gemeente Groningen zette de vergoeding voor de tijdelijke woningen na de oplevering stil. Daardoor moesten de bewoners verhuizen naar woningen die nog niet ‘woonrijp’ zijn. Sterker nog, volgens de Stadspartij wonen de Ten Boersters nu in een ‘bouwput’.

“Destijds werd dit project aangemerkt als een ‘voorbeeldproject’ over hoe de gemeente, die volgens haar eigen zeggen dicht bij haar burgers staat, de zaken voortvarend aanpakt”, aldus René Stayen, raadslid van de Stadspartij. Elisabeth Akkerman, raadslid van de VVD vult aan: “Nu blijkt dat bewoners moeten terugkeren naar het wijkje waar nog geen voetpaden of wegen naar de woningen zijn. Ook is er nog geen straatverlichting en bovendien ligt er in de moddervelden tussen de woningen nog veel bouwmateriaal. In geval van nood zijn de woningen ook onbereikbaar voor de hulpdiensten.”

De twee partijen willen daarom van het college van burgemeester en wethouders weten waarom de gemeente is gestopt met de vergoeding voor tijdelijke huisvesting. Ook vragen de fracties zich af op welke termijn de problemen worden opgelost en er nieuwe postcodes komen, zodat mensen een internetaansluiting kunnen krijgen.