Raadsfracties: ‘Drafbaan past prima in plannen voor Stadspark’

Foto: Bas Huybers

De gemeenteraadsfracties van de VVD, Stadspartij, 100% Groningen, CDA, PVV en Student & Stad willen dat het college van burgemeester en wethouders opnieuw gaat onderzoeken of de Drafbaan echt weg moet uit het Stadspark. De fracties stellen daar maandagmiddag schriftelijke vragen over aan het gemeentebestuur.

Uit de conceptvisie voor het nieuwe Stadspark, wat onlangs werd gepresenteerd door wethouders Van der Schaaf en Chakor, blijkt dat het terrein van de Drafbaan gebruikt gaat worden voor zowel grote als kleine evenementen, maar ook voor een ‘picknick in het gras’.

Drafbaan lijkt prima in plannen te passen

“Eén van de activiteiten die goed past op het terrein is de drafsport”, zo stellen de fracties. “Zoals dat naast allerhande evenementen al bijna 100 jaar wordt gedaan.”

De fracties begrijpen daarom niet waarom de sintelbaan, die in zodanig goede staat verkeert dat er op dit moment prima draverijen kunnen plaatsvinden, geheel moet verdwijnen uit het Stadspark. Het college moet daarom met een goede onderbouwing komen voor dit plan, zo stellen de fracties.

Een onafhankelijk onderzoek moet laten zien welke kosten er nu gemaakt moeten worden voor het verwijderen van de drafbaan. Dit moet worden gewogen tegen de kosten die een herstel van de sintelbaan met zich mee zouden brengen, als de baan ook gebruikt wordt om er andere evenementen op te houden.

Ook KHRV blijft vechten voor drafbaan

Ook de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen laat het er nog niet bij zitten en wil in gesprek met wethouder Inge Jongman om te overleggen over de plannen en een plaats voor de drafsport te verwerven in de visie van het college.

Ondanks de handreiking van de KHRV gaat de drafbaan wel verder met het proces wat ze wil aanspannen tegen de gemeente, om zo af te dwingen dat er dit jaar een volledig koersseizoen verreden mag worden in het Stadpark.