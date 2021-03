PVV wil Provinciale Sportprijs 2020 alsnog uitreiken

nieuws

Foto: Henk Tammes (Gemeente Groningen)

De Statenfractie van de Partij voor de Vrijheid wil van het College van Gedeputeerden in Groningen weten waarom de Provinciale Groninger Sportraad de Provinciale Sportprijs van vorig jaar nog niet heeft uitgereikt.

Volgens fractievoorzitter Ton van Kesteren zijn meer dan genoeg voorbeelden van mensen die sport en bewegen tijdens de coronacrisis mogelijk hebben gemaakt: “Wij roepen het College van GS dan ook op om ondanks de coronacrisis tóch over te gaan tot toekenning van de Provinciale Sportprijs 2020. Juist nú zou de provincie de spankracht van onze sportvrijwilligers moeten waarderen.”

De uitreiking van de prijs kan volgens de PVV prima in een sobere ceremonie plaatsvinden. “In het verleden is dit in geval van bijzondere omstandigheden vaker gebeurd”, aldus Van Kesteren. Volgens de PVV mag corona de uitreiking daarom niet in de weg staan. “De vanaf 1972 in gang gezette reeks mag niet onnodig worden verbroken.”

De Stichting Groninger Sportgala besloot in mei vorig jaar al een streep te zetten door het Groninger Sportgala, wat gepland stond voor 14 december. Alle energie zou gestoken worden in de editie van 2021.