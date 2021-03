PVV bezorgd over tijdelijke afsluiting Julianaplein

nieuws

Foto via Groningen Bereikbaar

De raadsfractie van de PVV maakt zich zorgen over de stremming van het Julianaplein in het voorjaar van 2022. De fractie stelt hierover vragen aan het gemeentebestuur.

Het Julianaplein wordt volgend voorjaar in totaal dertien weken deels of geheel gestremd, met als gevolg nog meer sluipverkeer, met name in de wijk Helpman. En dat terwijl Helpman al wordt geplaagd door een enorme toename van het verkeer, sinds de werkzaamheden aan de ring zuid zijn begonnen en de op- en afritten zijn opgeheven.

Volgens de PVV zijn veel bewoners van Helpman bezorgd over de voorgenomen stremming van het Julianaplein. Op de Goeman Borgesiuslaan wordt een verdubbeling van het aantal van 8.000 voertuigen verwacht. Ook de Savornin Lohmanlaan en zijstraten krijgen veel meer verkeer te verwerken. Het stoort de PVV-fractie dat de bewoners van Helpman, de gemeenteraad en Provinciale Staten telkens weer voor voldongen feiten worden gesteld.