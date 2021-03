PvdD: ‘Provincie kan niet langer achterover leunen nu er wolven door Groningen zwerven’

nieuws

Foto Gary Kramer, wikipedia

Het College van Gedeputeerden moet snel met een provinciaal wolvenplan komen, waarin leen-afrastering voor schapenhouders is opgenomen. Dat vindt de Statenfractie van de Partij voor de Dieren.

Vorige week verscheen er een video op Facebook, waarin te zien is hoe een wolf een weg oversteekt in de gemeente Westerwolde. De Partij voor de Dieren vreest dat meer wolven de provincie zullen doorkruisen bij hun zoektocht naar een geschikt territorium. In de tussentijd zouden de wolven dan weilanden leegroven voor hun voedsel, waarbij schapen de voornaamste prooidieren zijn.

“Schapenhouders moeten hun dieren kunnen beschermen totdat zij permanente wolfwerende omheining hebben kunnen plaatsen”, aldus Statenlid Ankie Voerman. Daarom moet er uitleenbare afrastering beschikbaar komen voor schapenhouders, zo stelt Voerman: “De provincie kan niet achterover blijven leunen. De terugkeer van de wolf in Nederland is geweldig, maar vraagt ook om begeleiding.”