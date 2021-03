PvdA wil ‘Zaans model’ voor woningbouw: ‘Gemeente moet zelf 100 starterswoningen per jaar gaan bouwen’

nieuws

De gemeente Groningen moet zelf ongeveer 100 starterswoningen per jaar gaan bouwen. Dat wil de gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid.

In Zaanstad worden nu al betaalbare woningen gebouwd, in opdracht van de gemeente via een eigen BV. Dat moet volgens de PvdA ook in Groningen gaan gebeuren. Via een speciale verordening kan de gemeente deze woningen toewijzen aan mensen met een laag- tot middeninkomen.

De koper krijgt de woning in erfpacht, met na tien jaar de mogelijkheid om de grond te kopen. Daardoor komen de woningen niet in handen van ‘speculanten’.

Volgens de PvdA-fractie sluit het voorstel uit Zaanstad goed aan bij de visie van het college. “Dit model van Zaanstad lijkt vol te gaan voor meer publieke regie, te zorgen voor meer betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag middeninkomen, maar ook voor meer doorstroom vanuit de sociale huur”, zo schrijven Julian Bushoff en Maarten van der Laan, die indieners van het plan.