PvdA: ‘Stoepen in Groningen worden niet goed hersteld na aanleg glasvezel’

nieuws

De stoepen in Groningen worden niet goed herstelt na de aanleg van glasvezel. Dat constateert PvdA raadslid Jan Pieter Loopstra. Aanstaande woensdag dient de fractie vragen in bij het gemeentebestuur over deze kwestie.

“Met ‘vliegende brigades’ worden dagelijks trottoirs opengebroken waarna glasvezel wordt gelegd”, aldus PvdA raadslid Jan Pieter Loopstra. “Dezelfde dag wordt alles weer dichtgegooid en verplaatsen de werkzaamheden zich naar een andere straat.”

Het college moet beter toezien dat trottoirs goed hersteld worden en toegankelijk blijven voor alle Groningers, aldus Loopstra: “Het mag toch niet zo zijn dat ouderen en mensen met een handicap over opstekende en losse tegels struikelen omdat KPN glasvezel aangelegd heeft voor hun deur.”