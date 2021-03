PvdA bouwt woonkamer in open lucht om problemen woningmarkt op de kaart te zetten

nieuws

Kandidaat Kamerleden Julian Bushoff (l) en Habtamu de Hoop bij de actie in het Friese Wommels. Foto: PvdA

Tweede Kamerlid Henk Nijboer en kandidaat Kamerlid Julian Bushoff van de Partij van de Arbeid hebben zondag aandacht gevraagd voor de problemen op de woningmarkt. In de open lucht bouwden zij een grote woonkamer.

Met het bouwen van de woonkamer onderstrepen zij het grote tekort aan betaalbare woningen. “Als je geen betaalbaar huis kan vinden, sta je met huisraad en al in de kou”, vertelt Bushoff. “Deze actie staat symbool voor het grote tekort aan betaalbare woningen in Groningen. Teveel mensen kunnen heel moeilijk aan een betaalbare koopwoning of sociale huurwoning komen. Daardoor trekken jonge mensen snel weg uit de dorpen en kleine steden.”

“In geouwehoer kun je niet wonen”

De actie vond plaats op De Terp in het Friese Wommels, gemeente Súdwest-Fryslân. Om de problemen op de woningmarkt op te lossen wil de partij honderdduizend woningen per jaar gaan bouwen en moet de verhuurderheffing afgeschaft worden. Daarnaast moet er een woonplicht ingesteld worden en moet er een opkoopbescherming voor gemeenten geregeld worden. “Bouwen, bouwen, bouwen, is de enige oplossing. Waar de wooncrisis schreeuwt om stevig overheidsingrijpen heeft minister Kajsa Ollongren (D66) niks anders gedaan dan onderzoeken, onderzoeken en onderzoeken. Maar zoals Jan Schaefer ooit al zei: ‘in geouwehoer kun je niet wonen’.”

“Je moet kunnen wonen waar je hart ligt”

Volgens de PvdA is het bouwen van betaalbare woningen een keuze die je als politiek maakt. “Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) had miljarden te besteden”, zegt Nijboer. “In plaats van de verhuurderheffing af te schaffen zodat woningbouwcorporaties meer betaalbare woningen kunnen bouwen, werd er gekozen om miljarden uit te geven aan aftrekposten voor grote bedrijven. Daar hebben Groningers op zoek naar een huis helemaal niks aan. Je moet kunnen wonen waar je hart ligt.”