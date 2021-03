Provinciehuis decor van voorronde ‘Op weg naar het Lagerhuis’

nieuws

Foto: Facebook - Op weg naar het Lagerhuis

Het provinciehuis is komende donderdag het decor van een voorronde van de debatwedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’. Aan de voorronde doen vijf Groningse scholen mee.

‘Op weg naar het Lagerhuis’ is een jaarlijks terugkerende wedstrijd waarbij jongeren van scholen in het voortgezet onderwijs de strijd met elkaar aan gaan. Doel is om een plekje te bemachtigen in een landelijke finale die uitgezonden wordt op televisie door omroep BNN VARA. In de voorronde van komende donderdag nemen het Eemsdelta College uit Appingedam, het Ubbo Emmius uit Stadskanaal, het Winkler Prins uit Veendam en het Willem Lodewijk Gymnasium en het Praedinius Gymnasium, beide uit Stad, het tegen elkaar op.

Door de coronacrisis verloopt de wedstrijd anders dan in andere jaren. Op het Provinciehuis zullen namens elke school twee debaters aanwezig zijn. De rest van het team is aanwezig door middel van een videoverbinding vanuit huis of vanuit school. Tijdens de wedstrijd zullen er stellingen aan bod komen die bijvoorbeeld te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren en de gevaren van het complot denken.