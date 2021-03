Proef met warmtebehandeling kastanjes wordt verlengd

nieuws

Foto gemeente Groningen

De proef om zieke kastanjes een warmtebehandeling te geven wordt verlengd. Dat meldt de gemeente.

In 2017 en 2018 werden 25 bomen aan het Heerdenpad, het Emmaplein en de Praediniussingel behandeld. Daarbij werd de stam van de boom ingepakt in een isolatiedeken en 48 uur op 40 graden celcius verwarmd.

Bij bomen die minder aangetast waren werkte de behandeling goed. Bij de bomen die zwaarder waren aangetast moesten er uiteindelijk toch acht gekapt worden.

Er worden eind dit jaar met de universiteit van Wageningen twintig bomen ingepakt. Dat kost 25 duizend euro.

De gemeente heeft 1682 kastanjes in beheer. Ongeveer 60 procent hiervan is in meer of mindere mate aangetast. De kastanjebomen worden drie keer per jaar geïnspecteerd. Uit een laatste inspectie bleek dat 27 kastanjes zo ziek zijn dat ze niet meer gered kunnen worden. De bomen vormen een gevaar voor de omgeving en worden gekapt en vervangen door andere kastanjes. De kap is inmiddels begonnen.