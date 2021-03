Proef met behandeling zieke kastanjes wordt verlengd

nieuws

Foto: F. Lamiot via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

De gemeente Groningen verlengt de proef met warmtebehandeling bij zieke kastanjes. De kosten bedragen 23 duizend euro.

Samen met Wageningen University & Research wordt onderzocht of warmte de bacterie kan doden die de kastanjeziekte veroorzaakt. Daarbij wordt de stam ingepakt in een isolatiedeken, en 48 uur op 40 graden verwarmd. De methode lijkt vooral effectief bij kastanjes die slechts licht zijn aangetast en een redelijke conditie hebben. De helft van de behandelde bomen is niet meer ziek.

Om de effecten van de behandeling op lange termijn te onderzoeken worden eind dit jaar nog eens twintig kastanjebomen behandeld. Ook worden vijf bomen onderzocht zonder dat ze de warmtebehandeling krijgen. De gemeente heeft 1682 kastanjes in beheer. Zo’n 60 procent hiervan is in meer of mindere mate aangetast. Uit een inspectie blijkt dat 27 kastanjes zo ziek zijn dat ze niet meer gered kunnen worden, en moeten worden vervangen.