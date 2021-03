Prinses Christina Klassiek Concours online te zien en horen

nieuws

Ruim dertig jongeren doen komend weekend mee aan het Prinses Christina Klassiek Concours Regio Noord. Het gaat om één van de zes landelijke voorrondes.

De muziekwedstrijd gaat, ondanks de coronapandemie, gewoon door. Dankzij een speciaal gebouwde digitale infrastructuur kunnen jonge muzikanten een filmpje van hun optreden insturen. Daarmee maken zij kans op mooie prijzen, zoals een masterclass of concert met een orkest. Het publiek kan alle filmpjes gratis bekijken en stemmen voor de publieksprijs.

de deelnemers aan het concours zijn tussen de 12 en 19 jaar en afkomstig uit de drie noordelijke provincies. Iedereen die een muziekstuk aardig in de vingers heeft, kan meedoen. De deelnemers geven elk een optreden van maximaal tien minuten en sturen dit in. De filmpjes worden beoordeeld door een professionele jury en na afloop ontvangen alle deelnemers persoonlijke feedback. Zij maken ook kans op een plek in de nationale finale, die eind april ook online wordt uitgezonden.

Alle ingestuurde filmpjes zijn in het weekend van 12 t/m 14 maart direct te zien op de website ‘chrstinaconcours.nl’. van maandag 15 t/m vrijdag 19 maart kan iedereen stemmen op zijn of haar persoonlijke favoriet. De winnaars worden bekendgemaakt in een speciale video, die wordt uitgezonden op zondag 28 maart.