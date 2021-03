nieuws

Abel van Santen (97) krijgt een vaccinatie tegen het coronavirus. Foto: OOG TV

De vaccinatielocatie in Kardinge gaat op maandag 29 maart open. Hier gaat GGD Groningen het vaccin Pfizer/BioNTech toedienen.

De GGD wil vanaf april het aantal inentingen tegen het cornavirus flink opschalen. De GGD wil in mei zevenduizend prikken per dag zetten.

Er is al een priklocatie in Martiniplaza en in Veendam. Naast die in Kardinge worden er in Appingedam, Warffum, Zuidhorn, Hoogezand, Scheemda en Stadskanaal locaties ingericht.