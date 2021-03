Praedinius Gymnasium blij met weer kunnen ontvangen van leerlingen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Op het Praedinius Gymnasium is men maar wat blij dat de leerlingen uit de eerste vijf jaarlagen weer ontvangen kunnen worden in het schoolgebouw. Wel staat volgens de school de veiligheid voorop.

“Ja, we zijn ontzettend blij”, vertelt rector Maurice van Daal van de school. “Sinds de lockdown van half-december hebben we alleen onze eindexamenklassen en kwetsbare leerlingen in ons schoolgebouw gezien. Zij kregen nog fysiek les. Al onze andere leerlingen zagen we de afgelopen periode alleen via de webcam.” Vorige week maakte demissionair premier Mark Rutte (VVD) bekend dat de coronamaatregelen voorzichtig versoepeld worden waarbij er ruimte wordt gecreëerd voor het voortgezet onderwijs. “Als school zijn we gaan puzzelen in wat er mogelijk is. Hoeveel klassen kun je op school ontvangen, terwijl je ook kijkt naar de veiligheid van iedereen.”

Drama en Lichamelijke Opvoeding

Voor de komende vijf weken is het gelukt om een rooster te maken. “We hebben besloten om alle klassen in tact te laten. We hebben er bewust voor gekozen om de klassen niet te gaan splitsen. Dit zou namelijk heel onhandig zijn voor een docent. Heel concreet betekent het dat een klas één dag in de week naar school komt, en op de andere vier dagen krijgen ze online onderwijs. Als ze op school komen dan volgt er een aanbod in doe-vakken. Je moet dan denken aan lessen Drama, Tekenen en Lichamelijke Opvoeding maar ook aan een mentorles zodat er ook ruimte is om met elkaar te praten. Daarnaast wordt er ook een vakles aangeboden. Het rooster gaat komende woensdag in en geldt voor vijf weken, daarna begint een nieuwe periode. We hopen dat de maatregelen dan verder versoepeld zijn.”

“Voor kinderen goed om weer naar school te komen”

Van Daal noemt het goed dat de scholen weer open gaan. “Het is een heel lastig dilemma omdat het over veiligheid gaat waarbij wij als school de adviezen van het RIVM en OMT opvolgen. Toch denk ik dat het voor de kinderen goed is dat ze weer naar school komen en elkaar weer kunnen ontmoeten.” Zorgen bij het personeel spelen er volgens de rector nauwelijks. “Wel zijn er docenten die tot de risicogroep behoren. Zij kunnen gewoon les blijven geven vanuit huis. Dat hebben we ook voor de lockdown gedaan. De klas zit dan in het lokaal waarbij de docent via het digiboard instructies en uitleg geeft. Een klassenstudent is dan aanwezig om de orde te houden.”