Portiekflat aan Lingestraat enige tijd ontruimd wegens gaslekkage

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een portiekflat aan de Lingestraat is zondagavond enige tijd ontruimd geweest vanwege een gaslekkage. Bij het incident is niemand gewond geraakt.

De melding van een gaslekkage kwam rond 19.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Er zijn problemen ontstaan met een gasketel in een kelderbox”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “Bij zulke meldingen nemen wij het zekere voor het onzekere. Twaalf bewoners van de portiekflat hebben wij verzocht hun woningen te verlaten. Toen wij arriveerden stonden zij buiten op straat te wachten. Wij hebben vervolgens een onderzoek ingesteld waarbij we de gaskraan dichtgedraaid hebben.”

De brandweer heeft in de flat verschillende metingen uitgevoerd. “Wij wachten nu op het energiebedrijf zodat zij het euvel kunnen gaan verhelpen.” Incidentfotografen melden dat de Lingestraat en de Rivierenhof enige tijd waren afgezet. Rond 19.30 uur werd de afzetting opgeheven en mocht iedereen weer terug naar zijn of haar woning. Hoe het probleem met de gasketel heeft kunnen ontstaan is onbekend.