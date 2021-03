nieuws

Foto: Felix König via Wikimedia Commons

Premier Rutte liet zich zondagavond, tijdens het RTL Nieuws Lijsttrekkersdebat, ontvallen dat een nieuwe kerncentrale noodzakelijk is om de klimaatcrisis op te lossen. Volgens de premier ziet Groningen zo’n centrale wel zitten. Wij willen graag weten of dat zo is.

De uitspraak stuit op veel weerstand. Vrijwel alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn tegen de plannen en ook de Groningse politie lijkt faliekant tegen.

Maat wat vinden de inwoners van de gemeente Groningen?