Politie zoekt getuigen van inbraak Pasteurlaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar mensen die in de nacht van vrijdag op zaterdag getuige zijn geweest van een inbraak aan de Pasteurlaan in de wijk Corpus den Hoorn.

De inbraak vond plaats tussen 00.00 uur en 09.00 uur. “Bij de inbraak zijn meerdere goederen weggenomen”, schrijft de politie. “Onder andere een televisie, laptop en meerdere mobiele telefoons.” Het is onbekend hoe de inbrekers zich toegang hebben verschaft tot de woning.

Mensen die vrijdagavond of in de nacht van vrijdag op zaterdag iets verdachts hebben gezien in de Pasteurlaan wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000.

