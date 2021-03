Politie start Burgernetactie vanwege zoektocht naar twee jongens

nieuws

In de Van Houtenlaan zijn woensdagavond veel hulpdiensten aanwezig. Foto: Patrick Wind

De politie Groningen is woensdagavond op zoek naar twee jongens. Om het duo te traceren is er een Burgernetactie opgestart.

Het zou gaan om twee blanke jongens die in het donker gekleed zijn. Eén van hen draagt een opgerolde muts, de ander heeft krullend haar en een rugzak bij zich. Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.

De zoektocht heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met een incident in de Van Houtenlaan. Incidentfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl ziet dat er in de straat veel politie aanwezig is, ook staat er een ambulance. “Een persoon is gestabiliseerd in de ambulance en is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Een buurtbewoner die ik sprak had het over een mogelijk steekincident.”

