Politie op zoek naar getuigen van beroving in Paddepoel

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar mensen die afgelopen vrijdag getuige zijn geweest van een beroving nabij de Zonnelaan in de wijk Paddepoel.

De beroving vond plaats tussen 20.40 en 20.50 uur tussen de Zonnelaan en de Lierstraat. Het slachtoffer stapte bij de bushalte Grote Beerstraat uit een lijnbus en werd op dat moment benaderd door een groep van 4 á 5 jongens. Eén van deze jongens sprak het slachtoffer aan, een andere jongen bedreigde het slachtoffer met een wapen waarna er afstand gedaan moest worden van een persoonlijk eigendom.

Signalement

Eén van de daders is een licht getinte jongen die een slank postuur heeft. Ten tijde van de beroving droeg hij een zwarte North Face-jas, witte Nike-sneakers en een zwart mondkapje. De tweede dader is eveneens licht getint, is ongeveer 1.75 meter lang en was in het zwart gekleed waarbij hij een mondkapje of een sjaal droeg. Van de andere daders is geen signalement beschikbaar.

Politie zoekt getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben. Heeft u vrijdagavond tussen 20.30 en 21.00 uur iets gezien dat mogelijk de politie kan helpen, neem dan contact op met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.