Politie in Groningen deelde minder boetes uit voor overtreding avondklok

Foto: Mirre van de Klok

In de provincie Groningen zijn in de afgelopen week 278 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. Dat meldt de politie maandagmiddag. Dat zijn er een stuk minder dan de 521 boetes die in de voorgaande zeven dagen werden uitgedeeld.

In heel Noord-Nederland deelde de politie 569 boetes uit voor overtredingen van de avondklok. Groningen blijft koploper in Noord-Nederland, want in Friesland werden slechts 185 boetes uitgedeeld voor deze overtreding. In Drenthe deelde de politie 106 boetes uit voor het overtreden van de avondklok.

De politie schreef vorige week 6.014 boetes uit voor het niet naleven van de coronamaatregelen in Nederland als geheel. Er waren 278 coronaboetes voor overtreding verbod op groepsvorming. De politie beëindigde afgelopen weekend 60 illegale feesten.