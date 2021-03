Politie geeft meer informatie vrij over steekpartij Van Houtenlaan

De politie heeft meer informatie naar buiten gebracht met betrekking tot het steekincident van woensdagavond aan de Van Houtenlaan, waarbij twee agenten gewond raakten.

Het gaat om onder meer om twee fietsen en een pet die achterbleven nadat de twee verdachten te voet op de vlucht sloegen, richting Coendersweg. De ene fiets is een herenfiets van het merk Gazelle. Het rijwiel had een zwarte bidonhouder op het frame. Op het achterspatbord zat een een zwarte sticker van ‘De Ganze”, Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen. Op het zadel bevond zich een gele plastic tas van Jumbo Foodmarket. De tweede fiets is er eentje van het merk Batavus, type Centennial, limited edition. Het spatbord aan voorzijde is gedeukt. De fiets heeft een open gezaagd ringslot, met een ontbrekende sleutel in het Axa slot.

Ook is meer bekend over de twee verdachten. De agenten hebben geweld gebruikt toen zij zich verdedigden, en mogelijk zijn de verdachten hierbij zelf ook gewond geraakt. Verdachte 1 heeft een witte huidskleur en een slank postuur. Hij sprak Engels en droeg donkere kleding. Hij droeg een rugzak op zijn rug en had een hoofddeksel op, mogelijk een muts.

Ook verdachte 2 heeft een witte huidskleur en een slank postuur. Hij droeg een groene of donkere jas, een donkere broek, had een capuchon over zijn hoofd en een droeg een sjaal voor zijn mond.

Daarnaast is een pet gevonden die daar vermoedelijk door één van de verdachten is verloren. Het gaat om een zwarte, effen pet van het merk Adidas, met twee kleine logo’s van het merk Adidas op rechter voorzijde en de achterzijde.