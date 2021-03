Politie deelde vorige week 246 avondklokboetes uit in Groningen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie heeft in de afgelopen week 246 keer een boete uitgedeeld in de provincie Groningen voor overtreding van de avondklok.

Groningen is daarmee opnieuw veruit de koploper van Noord-Nederland. In Friesland ging er 182 keer een inwoner op de bon voor overtreding van de avondklok. In Drenthe schreef de politie honderd keer een boete uit voor eenzelfde overtreding.

Het aantal boetes in Groningen daalde met 17 procent ten opzichte van de voorgaande week. Toen werden er 288 avondklokboetes uitgeschreven in de provincie.

Over het hele land schreef de politie in de afgelopen week 5.906 boetes uit voor het niet naleven van de avondklok. Daarnaast waren er 159 boetes voor overtreding van het verbod op groepsvorming. Ook kregen 217 mensen een waarschuwing omdat ze de coronamaatregelen negeerden. De politie beëindigde afgelopen weekend 49 illegale feesten.