Poffertjesbakker: ‘Red het pannekoekschip van de sloop’

Het oude pannenkoekschip aan het Schuitendiep dat wordt gesloopt krijgt steun uit onverwachte hoek. Trijnko Nijboer, bekend van de poffertjeskraam op de Grote Markt, hoopt dat de gemeente de sloop wil herzien. Deze week werd bekend dat er een nieuw pannenkoekenschip aan de Oosterhaven komt.

Nijboer denkt dat het oude schip een toevoeging is voor de bruine vloot. “Ik denk dat het een vrij populair schip is. Ik zie het ook als een monument. Als we het nu slopen kunnen we daar over een jaar of twintig wel eens spijt van krijgen.”

Nijboer hoopt dan ook dat de gemeente een deskundige gaat inschakelen. “Waarschijnlijk is de onderkant verrot doordat het al veertig jaar in het water heeft gelegen. Het gaat natuurlijk wat kosten om het te restaureren, maar ik denk dat er genoeg belangstelling zal zijn.”

De gemeente blijft er voorlopig bij dat het schip opgekocht wordt, om het vervolgens te slopen. “We zien momenteel ook geen aanleiding om daar van af te wijken”, aldus woordvoerder Peter Steinfort. “Bovendien ligt ‘t Pannekoekschip al jaren aan de ketting en hebben we geen idee hoe het met de technische staat van het schip is gesteld.”