Plan PVV voor eerste half uur gratis parkeren krijgt onvoldoende steun

Volle parkeerplaats in de West-Indische buurt

Een plan van de raadsfractie van de PVV om automobilisten het eerste half uur geen parkeergeld te laten betalen, gaat niet door. Er was alleen steun van de VVD, de Stadspartij en 100% Groningen.

De PVV kwam met het plan om ondernemers te helpen. Als het eerste half uur parkeren gratis is, kunnen klanten zonder extra te betalen snel inkopen doen of een bestelling ophalen. Volgens wethouder Philip Broeksma gaat het plan in tegen het beleid om zo weinig mogelijk auto’s in de binnenstad te laten. Bovendien is de maximale parkeerduur in de binnenstad een half uur, dus dat zet geen zoden aan de dijk.

Verder zou het parkeerbedrijf bij invoering van het plan een inkomsten missen, en zou het moeilijk zijn om de maatregel te handhaven. Het plan is dus afgeschoten.