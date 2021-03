Persoon valt van balkon aan Florakade

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Aan de Florakade is dinsdagavond een persoon van een balkon gevallen. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het voorval gebeurde rond 20.30 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “De persoon is terecht gekomen op het dak van een scooterwinkel.” Volgens de fotograaf waren hulpdiensten snel ter plaatse. “Behalve een ambulance en de politie kwam ook de traumahelikopter met het Mobiel Medisch Team, het MMT, ter plaatse. Zij hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.