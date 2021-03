nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Bij een botsing op de westelijke ringweg (N370) bij Vinkhuizen zijn vrijdagmiddag twee personenauto’s behoorlijk beschadigd geraakt.

Hoe het ongeluk precies is ontstaan, is niet duidelijk. Het vermoeden bestaat dat een inschattingsfout van één van de bestuurders de oorzaak is van de schade.

Geen van de bestuurders raakte gewond bij het ongeluk. Rijkswaterstaat sloot tijdelijk één rijstrook van de westelijke ring af.