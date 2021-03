Personal trainer: ‘Trainen nóg lekkerder met dit weer!’

Sinds twee weken mag er weer buiten gesport worden. Dit kan in groepjes van vier en met 1,5 meter afstand van elkaar. Veel sportscholen bieden daarom groepslessen in de buitenlucht aan.

De sportscholen hebben dichtgezeten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar sinds twee weken mogen zij sportlessen in de buitenlucht geven. Health Club Groningen is een van de sportscholen die dit doet. ‘Het is volle bak. We trainen alle spiergroepen en dat op elk gewenst trainingsniveau. We sporten op tijd en daardoor kan iedereen zijn eigen tempo bepalen’ zegt Glenn Doornbos, de manager van de sportschool.

‘Wij hebben de leden enorm gemist, zonder leden kunnen wij ook niet bestaan’ zegt Glenn. ‘Ik vind het fijn dat veel mensen door hebben dat sporten erg belangrijk is. Ik ben blij dat wij hen weer kunnen helpen met hun gezonde levensstijl’ aldus Glenn.