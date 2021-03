Paulusma (D66): “Nederland is enorm toe aan ander leiderschap”

Inwoners van de gemeente Groningen gaan woensdag naar de stembus. Onder hen ook verschillende kandidaat-Kamerleden. Verslaggever Ecco van Oosterhout volgt verschillende van hen, waaronder Wieke Paulusma van D66.

Mevrouw Paulusma, de verkiezingscampagnes zijn achter de rug. Wat waren voor u de belangrijkste thema’s?

“Ik heb heel druk campagne gevoerd op de onderwerpen zorg, emancipatie en democratische vernieuwing. Ook als raadslid in de gemeente Groningen heb ik mij de afgelopen periode voor deze onderwerpen ingezet. Dus ik vind het belangrijk om die ervaring ook mee te nemen naar Den Haag.”

D66 is de laatste dagen in de peilingen aan het stijgen. In die peilingen staat de partij nu op 19 zetels. Bent u daar blij mee?

“Ja, ik ben heel blij. Ik hoop vooral dat de opkomst deze dagen heel goed zal zijn, want het is super belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. En ik ga met spanning afwachten wat de verkiezingsuitslag vanavond zal zijn.”

Wopke Hoekstra (CDA) heeft laten weten dat hij de huidige coalitie voort wil zetten. Gaan jullie als D66 dit plan aan een meerderheid helpen?

“Haha. Wij gaan eerst wachten tot de laatste stem geteld is. Daarna gaan we kijken hoe iedereen het gedaan heeft, en wat wij zouden willen met onze progressieve doelstellingen, hoe we daarin het beste kunnen samenwerken met de verschillende partijen. We moeten het eerst maar eens zien vanavond.”

Maar u kunt zich voorstellen dat in Groningen men niet echt zit te wachten op een voortzetting van het huidige kabinet, bijvoorbeeld vanwege de bevingsschade …

“Gelukkig gaan mensen stemmen op een partij en niet perse op een coalitie. Dus laten we de uitslag afwachten, en dan kunnen we kijken hoe de dingen het beste kunnen doen voor Nederland met de samenstelling die er dan uit zou kunnen komen. Maar u gaat mij geen uitspraak ontlokken over de voortzetting van de huidige coalitie, eerst maar eens stemmen tellen.”

De belangrijkste thema’s. De toeslagenaffaire, daar is veel over gezegd, en ook hoe omgegaan wordt met bevingsslachtoffers in deze provincie. En de parallel tussen deze twee onderwerpen. Dat is iets wat moet veranderen toch?

“Ja, want uiteindelijk is de rode draad dat de overheid niet de overheid is zoals wij vinden dat die zou moeten zijn, dat die betrouwbaar is, dat die naast je zou moeten staan en dat je er ten alle tijde terecht kunt als er iets mis gaat. En nu zie je dat de overheid heel vaak tegenover je staat, en dat moet wat ons betreft echt veranderen.”

Premier Rutte (VVD) deed Groningen twee weken geleden ineens een kerncentrale cadeau. Wat vindt u daar van?

“Nou, dat is nu precies wat ik bedoel met een onbetrouwbare overheid. Niet met ons in gesprek gaan maar vervolgens ons wel een soort cadeau geven. Volgens mij moeten we er voor zorgen dat er hier eerst een aantal dingen hersteld worden. En dan heb ik het niet alleen over de schade maar ook over het vertrouwen. Daarna moeten we gaan kijken hoe we aan onze klimaatdoelstellingen gaan werken, maar niet zonder overleg met het Noorden.”

Op wie heeft u vandaag gestemd?

“Ik heb op D66 gestemd, want ik hoop dat wij vanavond de grootste progressieve partij van Nederland zijn. En ik hoop dat Sigrid Kaag straks niet alleen in het Torentje zit maar we ook gewoon progressief beleid kunnen gaan voeren.”

Vindt u dat het huidige kabinet door moet gaan?

“Ik blijf in herhaling vallen. Ik denk dat we af moeten wachten hoe er gestemd gaat worden. Ik denk dat Nederland enorm toe is aan ander leiderschap, dat het een stuk progressiever, een stuk socialer en een stuk groener kan. En ik hoop dat de kiezers ons daarin vertrouwen, en dat we daarin een goede voorzet kunnen geven na vandaag.”