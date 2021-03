Paul de Rook geen lijsttrekker D66 in 2022

nieuws

Foto Gemeente Groningen

Wethouder Paul de Rook gaat niet mee doen in de strijd om het lijsttrekkerschap voor D66 bij de gemeentelijke verkiezingen in Groningen van volgend jaar.

“Ik heb me nu drie keer gekandideerd als raadslid, waarvan één keer ook als lijsttrekker. De vraag die eronder ligt is: Wil ik nu ook raadslid worden? En die ambitie heb ik momenteel niet,” aldus De Rook. Paul de Rook is nu twee collegeperiodes wethouder en weet nog niet wat zijn directe toekomst gaat brengen: “We hebben nog een goed jaar te gaan met deze collegeperiode dus ik heb nog een jaar de tijd om mezelf af te vragen wat ik hierna zou willen. Ik heb met het partijbestuur afgesproken dat ik aan het eind van het jaar laat weten of ik beschikbaar ben voor nog een collegeperiode als wethouder.”

Tot dusver hebben raadslid en huidig fractievoorzitter Tom Rustebiel en oud-Kamerlid Antje Diertjens zich aangemeld om de lijst van D66 te trekken. In mei moeten alle kandidaten bekend zijn. Daarna kiezen de leden de lijsttrekker.