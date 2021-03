Partij voor het Noorden wil provinciale inspraak bij noordelijk ‘Deltaplan’

nieuws

Foto: Provincie Groningen

De Partij voor het Noorden wil inspraak voor de Provinciale Staten bij de totstandkoming van het Deltaplan voor het Noorden. De fractie heeft daartoe schriftelijke vragen ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten.

Op 7 december werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen met het verzoek aan de regering om voor 1 mei 2021 met een ‘Deltaplan’ te komen voor het Noorden. In het plan moeten zowel plek voor 100.000 woningen, als een nieuwe, snelle spoorlijn naar Noord-Nederland worden aangewezen.

De Partij voor het Noorden wil weten wie de regie over dit Deltaplan voert en of de Provincie Groningen er een aandeel in heeft. Voor 1 mei is er een deadline waarop het plan moet worden ingediend.