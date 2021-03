Partij voor de Dieren wil ruimere zaterdagopening voor afvalstations

nieuws

Een rij voor een afvalbrengstation - Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De afvalbrengstations in de gemeente Groningen zijn op zaterdag te vroeg gesloten. Dat vindt de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Groningen.

De afvalbrengstations aan het Woldjespoor en in Vinkhuizen gaan op zaterdag om 15:00 uur dicht. In Haren sluiten de deuren op zaterdag om twaalf uur en in Ten Boer blijft het station op zaterdag helemaal dicht. Door de coronamaatregelen ontstaat er, met name op zaterdag, grote drukte.

De Partij voor de Dieren vindt dat de afvalbrengstations, in ieder geval tijdens de coronacrisis, langer open moeten blijven om afvaldumping te voorkomen.

Daarnaast vindt de fractie dat het, zeker in deze tijd, raar is dat mensen die lang in de rij hebben gestaan, worden geweigerd bij de poort omdat ze lang hebben moeten wachten. “Dit geeft een hoop ergernis. Mensen hebben hele wagens volgestapeld of hebben misschien een aanhanger”, aldus de fractie.