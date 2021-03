nieuws

Foto: Patrick Wind 112groningen.nl

In de Wipstraat in Groningen is vrijdagavond een pand ontruimd vanwege koolmonoxide in het huis. Dat meldt de brandweer.

De koolmonoxidemelder in het huis ging af waarop de zestien bewoners het pand verlieten. De gewaarschuwde brandweer heeft ook daadwerkelijk koolmonoxide gemeten en heeft het huis geventileerd. Een bewoner werd door ambulancepersoneel nagekeken.

Met een installateur wordt bekeken wat de oorzaak is en wanneer de bewoners hun huis weer in kunnen.