Beroving op Hoofdstation, politie op zoek naar twee daders

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Er heeft dinsdagavond een beroving plaatsgevonden nabij het Hoofdstation. De politie is een Burgernetactie gestart om de daders te traceren.

De overval vond plaats even na de klok van 20.00 uur. “Aanvankelijk werd gemeld dat het om een overval ging, maar het blijkt om een beroving te gaan”, vertelt politiewoordvoerder Thijs Damstra. “Het lijkt erop dat er iemand bestolen is. Niemand is gewond geraakt. Wij zijn op zoek naar twee daders en hebben daarvoor een Burgernetactie op touw gezet. Vooralsnog zijn deze twee daders nog niet gevonden.”

De politie vraagt uit te kijken naar twee jongens. De eerste jongen is ongeveer 15 jaar oud, heeft een donkere huidskleur en draagt een blauw trainingspak en witte Nike-schoenen. De tweede jongen heeft een getinte huidskleur, draagt een grijze pet en een groene jas. Zij zijn vermoedelijk gevlucht in de richting van de binnenstad.

Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

GRONINGEN: Ivm overval, 2 jongens ca 15 jr, 1 do huidskleur, blauw trainingspak, witte nike's , nr 2 getint, grijze pet, groene jas, centrum Gronin

Tips? Bel nu 112 https://t.co/caCQdg93uu — Burgernet Groningen (@Burgernet_GR) March 2, 2021