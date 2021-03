OV-Hubs Kardinge, Reitdiep en Hoogkerk krijgen watertappunt

nieuws

Foto: Waterbedrijf Groningen

Waterbedrijf Groningen en de provincie Groningen gaan deze maand nog watertappunten plaatsen bij de Hubs bij Kardinge, Reitdiep en Hoogkerk.

In de provincie krijgen nog eens twaalf OV-knooppunten een watertappunt, mede dankzij de gemeenten en de NS.“We merken dat deze tappunten veel gebruikt worden”, aldus André van Toly, Manager Markt & Innovatie bij Waterbedrijf Groningen. “Met deze vijftien nieuwe locaties kunnen we nog meer mensen van vers, lekker en gezond drinkwater voorzien.”

Doordat de 15 nieuwe watertappunten via organisatie Join the Pipe worden aangeschaft, wordt gelijktijdig een project gefinancierd in de stad Mangochi, in het zuiden van Malawi. Hier heeft minder dan 50 procent van de 58.000 inwoners toegang tot betrouwbaar drinkwater. Dankzij de bijdrage van Join the Pipe kan er 13 kilometer waterleidingnetwerk aangelegd worden en zullen er twintig ‘waterwinkeltjes’ gebouwd, waar inwoners straks voor een betaalbare prijs schoon en betrouwbaar drinkwater kopen.