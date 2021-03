Oud-Kamerlid Antje Diertens wil kar voor D66 trekken bij gemeenteraadsverkiezingen

nieuws

Foto: Danielle Brouwer via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Antje Diertens (63) wil lijsttrekker worden van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.

De geboren Groningse zat vanaf 2017 in de Tweede Kamer voor D66. Omdat ze waarschijnlijk op een onverkiesbare plek voor de nieuwe Kamerverkiezingen zou komen trok ze zich terug.

Diertens is niet de enige kandidaat. Tom Rustebiel fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad stelde zich al eerder beschikbaar.

Bij de vorige verkiezingen was wethouder Paul de Rook lijsttrekker. Het is nog onduidelijk of hij zich opnieuw kandidaat stelt. In mei moeten de kandidaat lijsttrekkers bekend zijn. Dan beslissen de leden er over.